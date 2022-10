Λευκάδα

Λευκάδα: Το ηλικιωμένο ζευγάρι που βρέθηκε σε χαράδρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος στη Λευκάδα για το τραγικό τέλος ζευγαριού ιδιαίτερα αγαπητού στην κοινωνία του νησιού.

Θρήνο προκάλεσε στην κοινωνία της Λευκάδας ο χαμός ενός ζευγαριού, που βρέθηκε νεκρό σε γκρεμό, σχεδόν δύο μέρες μετά την εξαφάνισή του.

Ο Μπάμπης Λάζαρης και η Κατερίνα Γεωργοπούλου ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στο νησί κι έτσι όταν οι συγγενείς τους διαπίστωσαν ότι λείπουν, ήταν πολλοί εκείνοι που συνέβαλλαν στις έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό τους.

Ο 75χρονος και η 72χρονη έφυγαν προχθές με το αυτοκίνητό τους για να πάνε στο Αθάνι, να αγοράσουν μέλι, όμως σύμφωνα με τον παραγωγό, δεν έφτασαν ποτέ.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση, με δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και εθελοντές να «οργώνουν» χθες όλη μέρα το νησί, χωρίς αποτέλεσμα.

Το πρωί της Πέμπτης, τελικά, το ζευγάρι βρέθηκε νεκρό σε χαράδρα 200 μέτρων, στην περιοχή Πόντι και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την ανάσυρση των σορών τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν από το σήμα του κινητού τους.

Ο 75χρονος ήταν γεωπόνος στο επάγγελμα, λάτρης της φωτογραφίας και το 2014 είχε εκδώσει λεύκωμα φωτογραφιών με την ονομασία «Η χλωρίδα της Λευκάδας», ενώ ασχολείτο και με τη λαογραφία του νησιού.

Πηγή: kolivas.de, lefkadatoday.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βιασμός 12χρονης - Λύτρας: αστυνομικοί σύχναζαν στο μαγαζί του 53χρονου

Βρετανία: Η Λιζ Τρας ανακοίνωσε την παραίτησή της

Χάρης Καμπουρίδης: Πέθανε ο σπουδαίος ιστορικός Τέχνης