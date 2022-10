Χανιά

Κρήτη: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης πεζοπόρου

Ο άντρας εγκλωβίστηκε σε γκρεμό. Στο σημείο Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ.

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή για την διάσωση ενός Αυστριακού που βρίσκεται εγκλωβισμένος σε αρκετά δύσβατο σημείο κοντά στην έξοδο του Φαραγγιού της Σαμαριάς, στην Αγία Ρουμέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος τουρίστας διέσχιζε το μεσημέρι της Πέμπτης το φαράγγι της Σαμαριάς όταν ξαφνικά ενώ πεζοπορούσε βρέθηκε σε ένα αρκετά δύσβατο σημείο, συγκεκριμένα σε έναν γκρεμό και δεν μπορούσε να συνεχίσει άλλο την πορεία του.

Τότε ο άνδρας ειδοποίησε τη σύζυγό του και εκείνη στην συνέχεια κάλεσε σε βοήθεια.

Άμεσα η πυροσβεστική έστησε μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης στην οποία συμμετέχουν και άνδρες της ΕΜΑΚ.

