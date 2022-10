Αργολίδα

Παλαιά Επίδαυρος: Νεκρός 25χρονος ψαροντουφεκάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικό τέλος είχε το ψάρεμα για τον νεαρό, που είχε πάει για ψάρεμα με φίλο του.



Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος 25χρονος ψαροντουφεκάς που τα ίχνη του είχαν εξαφανιστεί όταν πήγε μαζί με έναν φίλο του για υποβρύχιο ψάρεμα στην Παλαιά Επίδαυρο την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου.

Τον 25χρονο ανέσυραν δύτες στην περιοχή Πολεμάρχας και μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ Αργολίδας στο Κέντρο Υγείας Λυγουριού όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.



Έρευνα για το περιστατικό διενεργεί το Λιμεναρχείο Κορίνθου - Λιμενικός Σταθμός της Παλαιάς Επιδαύρου

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

«Ενημερώθηκε, πρωινές ώρες σήμερα η Λιμενική Αρχή Παλαιάς Επιδαύρου, από υποβρύχιο αλιέα, για πιθανό συμβάν πνιγμού έτερου υποβρύχιου αλιέα, με τον οποίο διενεργούσαν από κοινού υποβρύχια ερασιτεχνική αλιεία, στη θαλάσσια περιοχή “ΠΟΛΕΜΑΡΧΑ” κόλπου Επιδαύρου Αργολίδας.

Άμεσα στο σημείο μετέβη στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και με τη συνδρομή επαγγελματικού σκάφους μεταφοράς αυτοδυτών, “ΣΚΟΥΜΠΑ ΜΠΛΟΥ” Τ. Κ. 455, ανασύρθηκε από την εν λόγω θαλάσσια περιοχή, χωρίς τις αισθήσεις του, 25χρονος ημεδαπός.

Ο 25χρονος διεκομίσθη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λυγουριού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Από το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Παλαιάς Επιδαύρου του Λιμεναρχείου Κορίνθου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Ναυπλίου-Καλαμάτας.»

Ειδήσεις σήμερα:

Έξαρση ιώσεων αναπνευστικού: χρήσιμες συμβουλές από τους ειδικούς

Ρεύμα: Μεγάλες μειώσεις στις τιμές για τον Νοέμβριο

Κέβιν Σπέισι: Αθώος για υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης