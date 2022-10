Ρεθύμνου

Τροχαίο - Ρέθυμνο: Ακρωτηριάστηκε 20χρονος οδηγός μηχανής

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στον δρόμο από Πλακιά Ρεθύμνου προς τη Σούδα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του νεαρού.

(εικόνα αρχείου)

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με μερικό ακρωτηριασμό του νεαρού θύματος συνέβη αργά χτες το βράδυ στο δρόμο από Πλακιά Ρεθύμνου προς τη Σούδα Ρεθύμνου, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν στις 22:15 το βράδυ της Πέμπτης (20/10) όταν συγκρούστηκαν ένα αυτοκίνητο με μία μηχανή.

Άμεσα έφτασαν στο σημείο διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι μετέφεραν τον 20χρονο νεαρό τραυματία στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου. Εκεί οι εφημερεύοντες ιατροί κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση των τραυμάτων του νεαρού και αμέσως μετά, περίπου στις 2:00 τα ξημερώματα, διέταξαν την εσπευσμένη διακομιδή του 20χρονου στο Βενιζέλειο νοσοκομείο του Ηρακλείου με τη συνοδεία δύο γιατρών από το νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με έγκυρες πηγές ο νεαρός υπέστη μερικό ακρωτηριασμό στο πόδι, στο ύψος του αστραγάλου.

Η Τροχαία ερευνά τα αίτια και τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο.

Πηγή: cretapost.gr

