Φθιώτιδα

Φθιώτιδα: Εκτροχιασμός τρένου στην Τιθορέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια η κατάσταση των επιβατών. Η ανακοίνωση της εταιρείας.

Εκτροχιασμός τρένου συνέβη το πρωί της Παρασκευής στη Φθιώτιδα, στην Τιθορέα.

Πιο συγκεκριμένα, εκτροχιάστηκε το πρώτο φορείο της αμαξοστοιχίας 882 στο σταθμό της Τιθορέας, ευτυχώς χωρίς να υπάρξει κανένας τραυματισμός.

Από το περιστατικό, έχουν προκληθεί μεγάλες καθυστερήσεις.

Η εταιρεία, έβγαλε ανακοίνωση για το περιστατικό που αναφέρει: "Εκτροχιασμός πρώτου φορείου της αμαξοστοιχίας 882 στο σταθμό της Τιθορεας. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Αναμένονται μεγάλες καθυστερήσεις στα δρομολόγια του άξονα."

Εκτροχιασμός πρώτου φορείου της αμαξοστοιχίας 882 στο σταθμό της Τιθορεας. Δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Αναμένονται μεγάλες καθυστερήσεις στα δρομολόγια του άξονα. — Hellenic Train (@HellenicTrain) October 21, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Βορίδης για βιαστές ανηλίκων: Χημικός ευνουχισμός με την συναίνεση του κατηγορουμένου

Βιασμός 12χρονης - Παπαδόπουλος: Ίσως είναι πάνω από 213 αυτοί που επικοινώνησαν με το προφίλ της 12χρονης

“The 2Night Show” - Γιάννης Ζουγανέλης: οι φήμες για την κόρη του, τα Grammy και ο Σάκης Μπουλάς