Βασίλης Μάγγος: Ένταση στη δίκη για τον θάνατο του 27χρονου

Ένταση στα δικαστήρια Βόλου, λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη για τον θάνατο του 27χρονου. Ο Βασίλης Μάγγος είχε πεθάνει ένα μήνα μετά την καταγγελία που έκανε, για άγριο ξυλοδαρμό από αστυνομικούς.





Άναψαν τα αίματα στα δικαστήρια του Βόλου, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης με αφορμή τη δίκη των αστυνομικών που κατηγορούνται για τον ξυλοδαρμό του Βασίλη Μάγγου. Διαδηλωτές επιχείρησαν να μπουν στον χώρο των δικαστηρίων προκειμένου να παρακολουθήσουν τη δίκη, αλλά απωθήθηκαν από τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που έχουν αποκλείσει από νωρίς τα δικαστήρια.

Οι συγκεντρωμένοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα και παρενέβη ο διευθυντής αστυνομίας Μαγνησίας κ. Αλεξάκης ο οποίος ενημέρωσε ότι στη δικαστική αίθουσα μπορούσαν να μπουν μόνο 6 άτομα. Ο πατέρας του Βασίλη Μάγγου, αλλά και οι διαδηλωτές έκαναν λόγο για συγκάλυψη της υπόθεσης θανάτου του, καταγγέλλοντας ότι “δύο εισαγγελείς υποβίβασαν την υπόθεση, στέλνοντας στα μαλακά, τρεις μόνο αστυνομικούς και όχι όλους”.

Ο ίδιος χαρακτήρισε απαράδεκτο το γεγονός ότι η μήνυση που υπέβαλε με την σύζυγό του, δεν θα φτάσει ποτέ, να εκδικασθεί. “Δυστυχώς, οι δύο εισαγγελείς που απέρριψαν τις ενστάσεις μας, μετατρέπουν εμάς τους γονείς, από κατήγορους σε απλούς μάρτυρες μιας δίκης παρωδία, στην οποία το ίδιο το κράτος δικάζει τον εαυτό του. Εγώ το θεωρώ ιεροσυλία” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 27χρονος Βασίλης Μάγγος, το καλοκαίρι του 2020 έχασε τη ζωή του, ένα μήνα μετά την καταγγελία για άγριο ξυλοδαρμό από αστυνομικούς, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας έξω από τα δικαστήρια του Βόλου.

