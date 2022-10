Τρίκαλα

Καλαμπάκα: αγροτικό παρέσυρε κόσμο σε λαϊκή αγορά (εικόνες)

Πανικός προκλήθηκε όταν αγροτικό όχημα, έχασε τον έλεγχο και "μπούκαρε" σε λαϊκή αγορά τραυματίζοντας κόσμο.

Τον πανικό έσπειρε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, σε λαϊκή αγορά στην Καλαμπάκα, όταν "εισέβαλε" και παρέσυρε πάγκους και πολίτες.

Το περιστατικό με την "τρελή πορεία" του αυτοκινήτου που προκάλεσε τροχαίο ατύχημα συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής.

Συγκεκριμένα, σε ένα ΙΧ φορτηγό (αγροτικό) που οδηγούσε παραγωγός-εκθέτης της λαϊκής κόλλησε το γκάζι, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, με αποτέλεσμα να παρασύρει δύο γυναίκες και έναν άνδρα.

Επί τόπου κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που βρέθηκε σύντομα στο σημείο για τις πρώτες βοήθειες και για να διαπιστώσει την κατάσταση των τραυματισμένων.

«Σκότωσα τη γυναίκα μου» φώναζε πανικόβλητος ο παραγωγός της λαϊκής. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού, ο άνδρας είναι σοκαρισμένος από το συμβάν καθώς η σύζυγός του ήταν μαζί του για να τον βοηθήσει να φορτώσει τα πράγματα της λαϊκής στο φορτηγό τους.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πολύ σοβαρό τραυματισμό μίας γυναίκας, ενώ ελαφρύτερα έχουν τραυματιστεί ο άνδρας και η άλλη γυναίκα.

Πηγή: tameteora.gr

