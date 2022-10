Δωδεκανήσα

Πάτμος: Βύθιση ρυμουλκού στο λιμάνι - Αγνοείται ο καπετάνιος

Συναγερμός και αγωνία για την τύχη του καπετάνιου του ρυμουλκού, που βυθίστηκε κοντά στο λιμάνι του νησιού.

Σε εξέλιξη είναι έρευνες στο λιμάνι της Πάτμου για τον εντοπισμό ενός 48χρονου κυβερνήτη ρυμουλκού, το οποίο βυθίστηκε κατά τη διαδικασία συνδρομής σε κρουαζιερόπλοιο που αναχωρούσε απο το νησί.

Στο ρυμουλκό σκάφος επέβαιναν δύο άτομα.

Το δεύτερο άτομο, μέλος του πληρώματος, κατάφερε να διασωθεί.

Στην περιοχή διεξάνονται έρευνες από πλωτό του Λιμενικού, ιδιωτικά σκάφη και ιδώτες δύτες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου κυβερνήτη του ρυμουλκού.

Μέχρι στιγμής τα αίτια της βύθισης του ρυμουλκού παραμένουν αδιευκρίνιστα.

