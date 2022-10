Θεσσαλονίκη

ΑΠΘ: Επίθεση με μολότοφ κατά αστυνομικών (βίντεο)

Επίθεση με μολότοφ κατά ανδρών διμοιρίας των ΜΑΤ, που εκτελούσε υπηρεσία φρούρησης στο ΑΠΘ.

Επίθεση με αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ δέχτηκε το βράδυ της Παρασκευής διμοιρία των ΜΑΤ έξω από τη Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επίθεση έγινε σε σημείο όπου διεξάγονται εργασίες κατασκευής βιβλιοθήκης, εκεί όπου στεγαζόταν επί 34 χρόνια η κατάληψη «Στέκι στο Βιολογικό».

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, μετά τη λήξη μουσικής συναυλίας που έλαβε χώρα στο Καυτανζόγλειο Στάδιο, ομάδα κουκουλοφόρων κινήθηκε αιφνιδιαστικά προς το σημείο, από τις οδούς Αγίου Δημητρίου και Εθνικής Αμύνης, εκσφενδονίζοντας βόμβες μολότοφ προς τους αστυνομικούς.

Οι τελευταίοι απάντησαν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν υπήρξε τραυματισμός.

Πηγή: thestival.gr





