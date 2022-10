Δωδεκανήσα

Πάτμος: Θρήνος για τον καπετάνιο - Έρευνα για την τραγωδία

Νεκρός ανασύρθηκε ο καπετάνιος του ρυμουλκού, που “ρούφηξε” κρουαζιερόπλοιο, κατά την διαδικασία απόπλου του από το λιμάνι του νησιού.

Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα για τον 45χρονο κυβερνήτη ρυμουλκού,που έχασε την ζωή του, κατά την βύθιση του ρυμουλκού «ΠΟΘΗΤΟΣ» στο κεντρικό λιμάνι της Πάτμου, στην διαδικασία χειρισμών απόδεσης του κρουαζιερόπλοιου «AZAMARA JOURNEY» σημαίας Μάλτας.

Στο ρυμουλκό επέβαιναν δύο άτομα, ο 45χρονος καπετάνιος και ένας 26χρονος τρίτος μηχανικός. Το δεύτερο άτομο, κατάφερε να διασωθεί, όμως τα ίχνη του καπετάνιου χάθηκαν και εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα νεκρός από ιδιώτη δύτη μέσα στο ρυμουλκό σκάφος.

Από την Λιμενική Αρχή Πάτμου αμέσως μετά τη βύθιση του ρυμουλκού εφαρμόστηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ενώ ξεκίνησαν οι έρευνες από περιπολικό σκάφος του λιμενικού ιδιωτικά σκάφη και ιδιώτες δύτες.

Πρώτα εντοπίστηκε το δεύτερο μέλος του πληρώματος ο 26χρονος μηχανικός, ο οποίος περισυνελέγη καλά στην υγεία του από τη σωστική λέμβο του κρουαζιερόπλοιου, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 45χρονος κυβερνήτης, εντός του βυθισμένου ρυμουλκού πλοίου, από ιδιώτη δύτη και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Πάτμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.τό του Λιμενικού, ιδιωτικά σκάφη και ιδώτες δύτες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου κυβερνήτη του ρυμουλκού, ο οποιίος δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες και τις πληροφορίες από πηγές του Λιμενικού, ο καπετάνιος του ρυμουλκού προφανώς έκανε κάποιον λανθασμένο χειρισμό κατά την ρυμούλκηση του κρουαζιερόπλοιου, με αποτέλεσμα το κρουαζιερόπλοιο ουσιαστικά να «ρουφήξει» το ρυμουλκό και να χάσει την ζωή του ο καπετάνιος.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, o Θεολόγος Γιάνναρος, ένας εκ των δυτών που συμμετείχαν στην επιχείρηση ανάσυρσης της σορού, περιέγραψε όσα βίωσε, επεσήμανε πως «Το καράβι παρέσυρε το ρυμουλκό και το βύθισε. Αυτό έγινε στο κέντρο του λιμανιού…».

Την προανάκριση της υπόθεσης για τα αίτια της βύθισης του ρυμουλκού έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Πάτμου, που αναμένεται να λάβει και τις σχετικές καταθέσεις. Σύμφωνα με τα στελέχη του λιμενικού σώματος η βύθιση του ρυμουλκού στο σημείο του συμβάντος δεν εμποδίζει την ασφάλεια της ναυσιπλοϊας.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, Ναυαγοσωστικών, Αντιρρυπαντικών & Πλοίων Υποστήριξης Υπεράκτιων Εγκαταστάσεων, Παύλος Ξηραδάκης μιλώντας πρόσφατα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ είχε αναφέρει ότι ο υπάρχων στόλος των ρυμουλκών στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από τη μεγαλύτερη ηλικία και την μικρότερη ελκτική δύναμη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό, ενώ οι εξελίξεις στα μεγέθη κρουαζιερόπλοιων και των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων καθιστούν απαραίτητη την αλλαγή του.

Μάλιστα, είχε επισημάνει την ανάγκη να αντικατασταθεί ο στόλος με ένταξη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, προκειμένου να ναυπηγηθούν σε ελληνικά ναυπηγεία νέα αποδοτικότερα πλοία με μεγαλύτερες ελκτικές δυνάμεις και με τη χρήση πιο φιλικών καυσίμων προς το περιβάλλον.

