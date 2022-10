Εύβοια

Τροχαίο - Εύβοια: Στο νοσοκομείο 20χρονος οδηγός μηχανής (εικόνες)

Σφοδρή σύγκρουση ταξί και μηχανής στο κέντρο του Βασιλικού. Βαριά τραυματισμένος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ο νεαρός.

Από θαύμα γλίτωσε τη ζωή του 20χρονος οδηγός μηχανής επειδή φορούσε το κράνος του μετά από σύγκρουση με ταξί μπροστά στο Βασιλικό Χαλκίδας λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Παρασκευής.

Ο νεαρός σοβαρά τραυματισμένος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Χαλκίδας

Ο οδηγός του ταξί επαγγελματίας από τη Λάμψακο είχε σταματήσει γύρω στις 9:30 έξω από καφετέρια λίγο μετά τη γέφυρα του Βασιλικού με κατεύθυνση προς Ερέτρια.

Επιβιβάστηκε στο ταξί του και επιχείρησε να στρίψει πάνω στο κεντρικό δρόμο όμως προφανώς δεν είδε τον 20χρονο οδηγό της μηχανής που κινούνταν πάνω στον κεντρικό δρόμο του Βασιλικού και έπεσε πάνω του εκσφενδονίζοντας μακριά το σώμα του παιδιού με την μηχανή του.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και η κυκλοφορία διακόπηκε στο κέντρο του Βασιλικού σχηματίζοντας δυο ουρές αυτοκινήτων και προς τις δυο κατευθύνσεις του δρόμου..

Ο νεαρός χτυπημένος σοβαρά βρίσκονταν στη μέση του δρόμου και ο οδηγός του ταξί προσπαθούσε να συνειδητοποιήσει τι έγινε..

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο σημείο ενώ έφθασε ασθενοφόρο που μετέφερε τον τραυματία στο Νοσοκομείο και αυτοκίνητο της τροχαίας για την καταγραφή και διερεύνηση των αιτιών του ατυχήματος.

