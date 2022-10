Κυκλάδες

Σαντορίνη: Συναγερμός για ακυβέρνητο ιστιοφόρο

Στο ιστιοφόρο επιβαίνουν τρία άτομα. Σπεύδουν ρυμουλκό και παραπλέοντα σκάφη.

Σε δυσχερή θέση βρίσκεται ιστιοφόρο σκάφος με τρεις αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Σαντορίνης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το ιστιοφόρο παρουσίασε μηχανική βλάβη και ελεγχόμενη εισροή υδάτων.

Κοντά το σημείο του συμβάντος βρίσκεται ήδη ένα παραπλέον πλοίο ενώ σπεύδει ρυμουλκό και παραπλέοντα σκάφη. Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι βόρειοι έντασης 5 μποφόρ.

