Ημαθία: Αυτοκίνητο “θέρισε” οικογένεια - Νεκρή μια ανήλικη (εικόνες)

Η μητέρα της περπατούσε δίπλα στο άτυχο κορίτσι, μαζί και με το άλλο παιδί της, όταν συνέβη η τραγωδία.

Θρήνος στην Ημαθία για ένα ανήλικο κορίτσι, που έχασε την ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, το βράδυ της Παρασκευής, στον κεντρικό δρόμο της Παλαιόχωρας Ημαθίας.

Ένα αυτοκίνητο, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ κινούμενο προφανώς με μεγάλη ταχύτητα, παρέσυρε μια οικογένεια που εκινείτο πεζή στον δρόμο.

Επρόκειτο για μια νεαρή μητέρα και τα δύο παιδιά της.

Έγκυρες πληροφορίες του emvolos.gr αναφέρουν πως από το σφοδρό χτύπημα, έχασε ακαριαία τη ζωή της η μία κοπέλα, μόλις 15 ετών.

Βαριά τραυματισμένες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Βέροιας η μητέρα και το δεύτερο ανήλικο παιδί της.

Ο οδηγός του οχήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, έσπευσε να εξαφανιστεί από τον τόπο του δυστυχήματος.

Πηγή: emvolos.gr - alexandreia-gidas.gr

