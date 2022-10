Ηράκλειο

“ΑΠΟΣΤΟΛΗ”: Το Αρκαλοχώρι παραμένει στις προτεραιότητες μας

Επίσκεψη - αυτοψία στις πληγείσες περιοχές και υπόσχεση για συνεχή στήριξη των πολιτών που έχουν ανάγκη.

Επίσκεψη στις σεισμόπληκτες περιοχές του Αρκαλοχωρίου, στο Ηράκλειο, πραγματοποίησε ο γενικός διευθυντής της «Αποστολής» Κων. Δήμτσας εντός του πλαισίου επισκέψεως εργασίας στην Κρήτη.

Στη συνάντησή του με τον επιχώριο μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου και Καθηγητή ΑΠΘ Σεβασμιώτατο κ. Ανδρέα Νανάκη ο επικεφαλής της «Αποστολής» υπογράμμισε την ετοιμότητα του οργανισμού να συνεισφέρει περαιτέρω την τοπική μητρόπολη σε προγράμματα και δράσεις. «Ένα χρόνο μετά τον καταστροφικό σεισμό, το Αρκαλοχώρι οφείλει να παραμείνει στις προτεραιότητες των αρμοδίων και να μην εγκαταλειφθεί στην τύχη του. Η Τοπική Εκκλησία συνεχίζει να συμπαρίσταται τους πληγέντες και η «Αποστολή» θα παραμείνει συνοδοιπόρος της, παρέχοντας τρόφιμα σε όσους έχουν ανάγκη».

Από την πλευρά του, ο μητροπολίτης κ. Ανδρέας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς το πρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Κ.Κ. Ιερωνύμου του Β΄ για την άμεση και αποτελεσματική ανταπόκριση της «Αποστολής». «Η βοήθειά της υπήρξε πολύτιμη για την κάλυψη των επειγουσών αναγκών των πληγέντων. Κατέδειξε δε την άριστη οργάνωση που διαθέτει ώστε να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά σε έκτακτες ανάγκες φυσικών καταστροφών, όπως οι σεισμοί. Εν τω προσώπω της «Αποστολής» η Εκκλησία της Ελλάδος έχει ένα πολύτιμο εργαλείο πολύπλευρης κοινωνικής και φιλανθρωπικής παρέμβασης, το οποίο εδώ και χρόνια στηρίζει ενεργητικά το εκκλησιαστικό έργο και καλύπτει σημαντικές κοινωνικές ανάγκες που προκύπτουν. Η Εκκλησία μαζί με την σωτηριώδη και αγιαστική Της αποστολή, έχει και την κοινωνική της αποστολή, ώστε η πίστη Της να επιβεβαιώνεται δια των καλών έργων Της: «Τί τ? ?φελος, ?δελφοί μου, ??ν πίστιν λέγ? τις ?χειν, ?ργα δ? μ? ?χ?;» (Καθ. ?πιστ. ?ακώβου, 2.14). Ευχαριστούμε εκ μέρους του λαού της μητροπόλεώς μας από καρδιάς τον Μακαριώτατο Αθηνών και την «Αποστολή» για την πολύτιμη βοήθειά τους», δήλωσε εμφατικά ο μητροπολίτης κ. Ανδρέας.

Υπενθυμίζεται πως μόλις έναν χρόνο πριν, στις 27 Σεπτεμβρίου 2021, η περιοχή Αρκαλοχωρίου δοκιμάσθηκε από ισχυρό σεισμό μεγέθους 6.0 της κλίμακας Ρίχτερ, ο οποίος προκάλεσε υλικές ζημιές στο Αρκαλοχώρι και στα πέριξ χωριά. Αμέσως μετά τον σεισμό ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Κ.Κ. Ιερώνυμος ο Β΄ μετέβη εκτάκτως στο Αρκαλοχώρι για να επισκεφθεί τις σεισμόπληκτες περιοχές και να εκφράσει την πατρική συμπάθεια και τη συμπαράστασή του στους πληγέντες, ενώ ο φιλανθρωπικός οργανισμός «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών κάλυψε τις ανάγκες των πληγέντων με 8 τόνους τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία παρεδόθησαν στην Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου, η οποία ανέλαβε τη σίτιση των σεισμοπλήκτων.

