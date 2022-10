Δωδεκανήσα

Πάτμος - Θάνατος καπετάνιου: το κρουαζιερόπλοιο “ρούφηξε” το ρυμουλκό

Πως συνέβη η τραγωδία, με θύμα τον 45χρονο, στο λιμάνι της Πάτμου. Γιατί “βούλιαξε” το ρυμουλκό, ενώ βοηθούσε τον απόπλου του θηριώδους τουριστικού πλοίου

Του Γιάννη Αρβανίτη

Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα για τον 45χρονο κυβερνήτη ρυμουλκού,που έχασε την ζωή του, κατά την βύθιση του ρυμουλκού «ΠΟΘΗΤΟΣ» στο κεντρικό λιμάνι της Πάτμου, στην διαδικασία χειρισμών απόδεσης του κρουαζιερόπλοιου «AZAMARA JOURNEY» σημαίας Μάλτας.

Στο ρυμουλκό επέβαιναν δύο άτομα, ο 45χρονος καπετάνιος και ένας 26χρονος τρίτος μηχανικός. Το δεύτερο άτομο, κατάφερε να διασωθεί, όμως τα ίχνη του καπετάνιου χάθηκαν και εντοπίστηκε λίγη ώρα αργότερα νεκρός από ιδιώτη δύτη μέσα στο ρυμουλκό σκάφος.

Από την Λιμενική Αρχή Πάτμου αμέσως μετά τη βύθιση του ρυμουλκού εφαρμόστηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ενώ ξεκίνησαν οι έρευνες από περιπολικό σκάφος του λιμενικού ιδιωτικά σκάφη και ιδιώτες δύτες.

Πρώτα εντοπίστηκε το δεύτερο μέλος του πληρώματος ο 26χρονος μηχανικός, ο οποίος περισυνελέγη καλά στην υγεία του από τη σωστική λέμβο του κρουαζιερόπλοιου, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 45χρονος κυβερνήτης, εντός του βυθισμένου ρυμουλκού πλοίου, από ιδιώτη δύτη και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Πάτμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.τό του Λιμενικού, ιδιωτικά σκάφη και ιδώτες δύτες για τον εντοπισμό του αγνοούμενου κυβερνήτη του ρυμουλκού, ο οποιίος δυστυχώς εντοπίστηκε νεκρός.

Όπως λέει ο δύτης που συμμετείχε στην επιχίρηση για τον εντοπισμό και την ανάσυρση της σορού του καπετάνιου, δεν απασφάλισε ο κάβος που έδενε το κρουαζιερόπλοιο με το ρυμουλκό, όταν το πρώτο βγήκε απο το λιμάνι και έβαλε φουλ τις μηχανές, με αποτέλεσμα να παρασύρει με δύναμη και ταχύτητα το ρυμουλκό, βυθίζοντας το και κρατώντας κάτω απο το νερό.

Ο Δήμαχος της Πάτμου λέει πως όλα έγιναν στην προσπάθεια απόπλου του κρουαζιερόπλοιου και εξόδου του από το λιμάνι.

Παραπλέοντα σκάφη έσπευσαν για βοήθεια. Το πλήρωμα ενός εξ αυτών περισυνέλεξε τον 26χρονο.

Δυστυχώς ο κυβερνήτης παρασύρθηκε στο βυθό με το σκάφος.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση δύτη, ο οποίος και τον εντόπισε. 'Οπως λέει, ο άτυχος άνδρας ήταν εγκλωβισμένος μέσα στην καμπίνα του ρυμουλκού, που έγινε ο υγρός τάφος του.

Τα αίτια του ναυαγίου ερευνά το Λιμεναρχείο Πάτμου ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια νεκροτομής στη σορό του άτυχου ναυτικού.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

«Βυθίστηκε, βραδινές ώρες χθες, το Ρ/Κ πλοίο «ΠΟΘΗΤΟΣ» Ν.Π. 12862 κατά τη διάρκεια χειρισμών απόδεσης του Κ/Ζ πλοίου «AZAMARA JOURNEY» σημαίας Μάλτας από τον λιμένα Πάτμου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες . Επί του ρυμουλκού επέβαιναν δύο μέλη πληρώματος, ο 45χρονος κυβερνήτης και ο 26χρονος μηχανικός Γ΄.

Από την Λιμενική Αρχή Πάτμου εφαρμόστηκε άμεσα το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ξεκίνησαν έρευνες προς εντοπισμό του πληρώματος του «ΠΟΘΗΤΟΣ» με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., του Ε/Π -Τ/Ρ σκάφους «ΕΙΡΗΝΗ» Ν.Π. 14, Α/Κ «ΣΑΡΑΝΤΗΣ» Ν.Π. 18, Φ/Γ-Π/Κ «ΙΡΙΔΑ» Ν.Ρ. 261 και ιδιωτών δυτών, ενώ μετά τον εντοπισμό ανθρώπου στη θάλασσα εντός σωσίβιας λέμβου καθελκύστηκε σωστική λέμβος του Κ/Ζ.

Ο 26χρονος περισυνελέγη καλά στην υγεία του από την σωστική λέμβο του Κ/Ζ και μετεπιβιβάστηκε στο «ΕΙΡΗΝΗ», όπου μεταφέρθηκε στον κεντρικό λιμένα Πάτμου. Στη συνέχεια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 45χρονος κυβερνήτης, εντός του βυθισμένου Ρ/Κ πλοίου, από ιδιώτη δύτη και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κ.Υ. Πάτμου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Από το Λιμεναρχείο Πάτμου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας -νεκροτομή, ενώ από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση».

