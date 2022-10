Εύβοια

Τροχαίο - Χαλκίδα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 4χρονο κοριτσάκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το τροχαίο και η παράσυρση της 4χρονης.

(εικόνα αρχείου)



Στο νοσοκομείο της Χαλκίδας μεταφέρθηκε ένα κοριτσάκι 4 ετών μετά από τροχαίο. Το παιδάκι παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Η 4χρονη διακομίστηκε στο νοσοκομείο Χαλκίδας από το σημείο που έγινε το τροχαίο, ενώ δεν κινδυνεύει η ζωή του. Το τροχαίο συνέβη όταν ένα αυτοκίνητο που είχε κατεύθυνση προς Χαλκίδα και το οδηγούσε 67χρονος, παρέσυρε το κοριτσάκι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ανήλικη διέφυγε της προσοχής των δικών του, και προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο.

πηγή: LamiaReport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτμος: Θρήνος για τον καπετάνιο - Έρευνα για την τραγωδία

Χημικός ευνουχισμός - Σούρας: Υποτροπιάζουν πολλοί παιδεραστές, όταν κόψουν τα φάρμακα (βίντεο)

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Πότε κάνει “πρεμιέρα”