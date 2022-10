Κοζάνη

Κοζάνη: Αγέλη λύκων κατασπάραξε κοπάδι με πρόβατα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κτηνοτρόφος είναι σε απόγνωση και ζητά να αποζημιωθεί από την Πολιτεία.



Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε στην Οινόη Κοζάνης. Ειδικότερα, αγέλη λύκων κατασπάραξε κοπάδι με πρόβατα που υπήρχαν στην περιοχή.

Πολλά είναι επίσης τρυπημένα στον πνεύμονά τους και στο λαιμός τους από την επίθεση των λύκων

«Έχασα 50 πρόβατα και άλλα 20 είναι περίπου τραυματισμένα» είπε ο κτηνοτρόφος.

Ο κτηνοτρόφος είναι κυριολεκτικά σε απόγνωση και ζητά να αποζημιωθεί από την Πολιτεία.

πηγή: flashtv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Άντρας χτύπησε μητέρα μέσα σε αστικό λεωφορείο - Κρατούσε το ανήλικο παιδί της (βίντεο)

Χημικός ευνουχισμός - Σούρας: Υποτροπιάζουν πολλοί παιδεραστές, όταν κόψουν τα φάρμακα (βίντεο)

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Πότε κάνει “πρεμιέρα”