Κοζάνη

Κοζάνη: άγριος καβγάς με τραυματία σε νυχτερινό κέντρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ένας άνδρας που συμμετείχε στον καβγά διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο, με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι. Πώς ξεκίνησε η ένταση στο νυχτερινό μαγαζί.

(εικόνα αρχείου)

Ένας άνδρας 35 ετών βρέθηκε στο νοσοκομείο ύστερα από άγριο καβγά που ξέσπασε μέσα αλλά και έξω από νυχτερινό κέντρο της Κοζάνης, τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Όπως αναφέρει το αρχικά υπήρξε συμπλοκή ανάμεσα σε δύο άνδρες για ασήμαντη αφορμή μέσα στο μαγαζί. Επικράτησε μεγάλη αναστάτωση στον χώρο, ενώ ο καβγάς μεταφέρθηκε στη συνέχεια και εκτός του καταστήματος.

Κάποια στιγμή, ένας άνδρας ηλικίας έως 35 ετών επιχείρησε να χωρίσει τους εμπλεκόμενους, αλλά δέχτηκε μπουνιά με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να τραυματιστεί.

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο, με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

Αρχικά εκφράστηκαν φόβοι για την κατάσταση της υγείας του, αλλά, ευτυχώς, σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

πηγή: kozanimedia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Άντρας χτύπησε μητέρα μέσα σε αστικό λεωφορείο - Κρατούσε το ανήλικο παιδί της (βίντεο)

Χημικός ευνουχισμός - Σούρας: Υποτροπιάζουν πολλοί παιδεραστές, όταν κόψουν τα φάρμακα (βίντεο)

“Καλάθι του νοικοκυριού”: Πότε κάνει “πρεμιέρα”