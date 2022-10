Χανιά

Χανιά: Πήγε επίσκεψη στο σπίτι του αδελφού της και τον βρήκε νεκρό

Σοκ για την γυναίκα που εντόπισε τον αδερφό της νεκρό. Φως στα αιτία του θανάτου θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.



Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου μία γυναίκα στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα επισκέφθηκε το σπίτι του 69χρονου αδελφού της στο κέντρο της πόλης και τον εντόπισε χωρίς τις αισθήσεις του.

Επιτόπου βρέθηκε το ΕΚΑΒ και η αστυνομία ωστόσο όπως διαπιστώθηκε, ο 69χρονος ήταν νεκρός.

Φως στα αιτία του θανάτου θα ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση ενώ από την πλευρά της η Αστυνομία έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Πηγή:ekriti.gr

