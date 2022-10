Μαγνησία

Τροχαίο - Βόλος: ΙΧ εμβόλισε σταθμευμένα αυτοκίνητα έξω από κλαμπ (εικόνες)

Ο οδηγός του ΙΧ έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, ενώ λίγα μέτρα μακριά, υπήρχε τεράστια ουρά με νέους που ήθελαν να μπουν στο κλαμπ.



Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην οδό Λαρίσης, στον Βόλο έξω από το νυχτερινό κλαμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο, εξετράπη της πορείας του και έπεσε πάνω σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, θαμώνων του κλαμπ. Λίγα μέτρα πιο μακριά, υπήρχε τεράστια ουρά με εκατοντάδες νέους που ήθελαν να μπουν στο κέντρο διασκέδασης και από τύχη δεν τραυματίστηκε κανείς τους.

Στο σημείο επικράτησε ένταση μεταξύ του πρώτου και των άλλων οδηγών των αυτοκινήτων, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για άγριο καυγά. Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Βόλου.





