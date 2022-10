Ημαθία

Φονικό τροχαίο στην Ημαθία: γνωστός των θυμάτων ο οδηγός

"Άφαντος" ο οδηγός, που έχει ταυτοποιηθεί. Μάχη για την ζωή της δίνει η 37χρονη μητέρα, που θρηνεί το ένα της κορίτσι. Σε επέμβαση υποβλήθηκε η άλλη ανήλικη κόρη της.

Στο Γενικό Νοσοκομείο “Ιπποκράτειο” της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται η 11χρονη που έχασε την αδελφή το βράδυ της Παρασκευής σε τροχαίο δυστύχημα στην Παλαιοχώρα Ημαθίας.

Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας της, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή της από το Νοσοκομείο Βέροιας, όπου μεταφέρθηκε σε πρώτη φάση, μετά από το τροχαίο δυστύχημα, στο οποίο σκοτώθηκε η 15χρονη αδελφή της.

Η 11χρονη παρακολουθείται από ορθοπεδικούς και παιδοχειρουργούς, ενώ έχει υποβληθεί και σε χειρουργείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ανήλικο παιδί φέρει κατάγματα στα πόδια και έχει τραύματα στο κεφάλι, ενώ υποβάλλεται συνεχώς σε εξετάσεις προκειμένου οι θεράποντες ιατροί να έχουν πλήρη ιατρική εικόνα για την ασθενή. Οι ίδιοι εκτιμούν πως η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή.

Σε σοβαρότερη κατάσταση, νοσηλεύεται στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείο Βέροιας, η 37χρονη μητέρα των κοριτσιών, η οποία παρασύρθηκε από το μοιραίο αυτοκίνητο, μαζί με τις δύο ανήλικες.

Η μητέρα έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο ισχίο, ενώ αναμένεται να υποβληθεί σε ακόμα μια επέμβαση.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος εγκατέλειψε το σημείο της τραγωδίας, αμέσως μετά από την παράσυρση της μάνας και των παιδιών, έχει ταυτοποιηθει. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατάγεται από το ίδιο χωριό και αναζητείται από τους αστυνομικούς, στο πλαίσιο του Αυτοφώρου, το οποίο λήγει το βράδυ της Κυριακής.

