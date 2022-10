Φλώρινα

Αμύνταιο: Αγνοείται ψαράς που έπεσε στην λίμνη Χειμαδίτιδα

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή για τον εντοπισμό του. Στις έρευνες συμμετέχει και η ΕΜΑΚ.

Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα, στη λίμνη Χειμαδίτιδα στο Αμύνταιο, όπου ένας άνδρας ηλικίας 55 ετών, ψαράς, έπεσε μέσα την ώρα που ψάρευε με παρέα.

Το τραγικό, όπως όλα δείχνουν, ατύχημα, σημειώθηκε πολύ νωρίς σήμερα το πρωί, όταν μια παρέα ανδρών από τα Λευκάδια Ημαθίας, πήγε για ψάρεμα στη Χειμαδίτιδα.

Ο 55χρονος ψαράς, φαίνεται πως έπεσε από τον προβλήτα, μέσα στη λίμνη , και έκτοτε αναζητείται.

Στις έρευνες συνδράμει η ΕΜΑΚ από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο όπως μεταφέρουν στον “Π” κάτοικοι της περιοχής, η λίμνη είναι όλο λάσπη και καλάμια, με το έδαφος να γίνεται βούρκος, κάτι που δυσχεραίνει τις έρευνες, που συνεχίζονται.

