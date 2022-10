Αχαΐα

Ερύμανθος: Έκαναν πεζοπορία και υποχώρησε το έδαφος - Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο επιχειρούν ομάδα της 6ης EMAK Πάτρας και άνδρες της Πυροσβεστική Υπηρεσίας.

(εικόνα αρχείου)

Συναγερμός έχει σημάνει στην περιοχή του Ερυμάνθου όπου έχουν εγκλωβιστεί τρία άτομα ηλικίας 24-27 χρόνων.

Οι νεαροί περπατούσαν σε μονοπάτι όταν υποχώρησε τμήμα του εδάφους.

Στο σημείο επιχειρούν ομάδα της 6ης EMAK Πάτρας και άνδρες της Πυροσβεστική Υπηρεσίας που προσπαθούν να προσεγγίσουν τους εγκλωβισμένους.

Ειδήσεις σήμερα:

Φονικό τροχαίο στην Ημαθία: γνωστός των θυμάτων ο οδηγός

Νίκαια: Ηλικιωμένη κακοποιεί γάτα που έφαγε φόλα (βίντεο)

Πάτμος: Ο καπετάνιος του ρυμουλκού φώναζε στο κρουαζιερόπλοιο ότι θα τους πνίξει! (εικόνες)