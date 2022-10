Κορινθία

Τροχαίο - Κόρινθος: αυτοκίνητο έκανε πέντε τούμπες και σταμάτησε μπροστά σε σπίτι! (βίντεο)

Πώς το όχημα εξετράπη της πορείας του.



Από θαύμα σώθηκε ένας οδηγός ΙΧ που κινούταν στην παλαιά Εθνική οδό Κορίνθου - Πατρών στο ύψος του Κανταρέ στην Κόρινθο, όταν έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Το ΙΧ εξετράπη της πορείας του κάνοντας τούμπες και σταματώντας μπροστά από ένα σπίτι. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου.

Ο οδηγός δεν έπαθε το παραμικρό, αν και το αυτοκίνητο υπέστη πολλές υλικές ζημιές. Στο σημείο έσπευσαν η Τροχαία Κορίνθου προκειμένου να διερευνήσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

