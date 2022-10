Ηράκλειο

Ηράκλειο: Δύο τροχαία με διαφορά λίγων λεπτών στο ίδιο σημείο!

Πώς συνέβησαν τα δύο τροχαία στην περιοχή.

.Καθημερινά είναι τα περιστατικά τροχαίων ατυχημάτων και στη μεγαλόνησο.

Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά σημειώθηκαν δύο τροχαία στο Ηράκλειο, στην περιοχή του αεροδρομίου.

Τα τροχαία έγιναν το πρωί της Κυριακής.

Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ και παρέλαβε δύο άτομα, πρόκειται για δύο άντρες, ηλικίας 27 και 40 ετών. Μεταφέρθηκαν στο ΠαΓΝΗ με ορθοπεδικά τραύματα και η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.

πηγή: cretalive.gr

