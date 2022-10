Λάρισα

Όλυμπος: Ορειβάτης έπεσε σε γκρεμό - μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο μετέβησαν άνδρες της 2ης ΕΜΑΚ και πυροσβέστες της ΠΥ Λιτοχώρου. Πώς συνέβη το ατύχημα.

(εικόνα αρχείου)

Ακόμη μία τραγωδία στα βουνά με θύμα άνδρα, ο οποίος ένιωσε ζαλάδα πριν το μοιραίο γεγονός.

Συναγερμός σήμανε άμεσα στην πυροσβεστική μετά από ειδοποίηση για πτώση ορειβάτη σε απόκρημνο σημείο στον Όλυμπο.

Ο άνδρας περίπου 60 ετών έπεσε ενώ βρισκόταν στο μονοπάτι Ε4 και τις αρχές ειδοποίησε η σύζυγός του με την οποία ήταν μαζί.

Στο σημείο μετέβησαν άνδρες της 2ης ΕΜΑΚ και 11 πυροσβέστες της ΠΥ Λιτοχώρου με 3 οχήματα.

Τον άτυχο άνδρα, που ανασύρθηκε νεκρός από το σημείο, παρέλαβε ασθενοφόρο.





Ειδήσεις σήμερα:

Φονικό τροχαίο στην Ημαθία: γνωστός των θυμάτων ο οδηγός

Νίκαια: Ηλικιωμένη κακοποιεί γάτα που έφαγε φόλα (βίντεο)

Πάτμος: Ο καπετάνιος του ρυμουλκού φώναζε στο κρουαζιερόπλοιο ότι θα τους πνίξει! (εικόνες)