Λάρισα: Φοιτήτρια ήρθε αντιμέτωπη με οχιά στο διαμέρισμα της

Η τρομοκρατημένη κοπέλα ειδοποίησε την Πυροσβεστική, άντρες της οποίας εξουδετέρωσαν το φίδι, το οποίο ήταν και ιδιαίτερα επιθετικό.

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Λάρισα και συγκεκριμένα στις 11 το πρωί, όταν μια νεαρή κοπέλα φοιτήτρια που διαμένει στο κέντρο της πόλης και ειδικότερα στην οδό Σκαρλάτου Σούτσου βρέθηκε αντιμέτωπη με μια… οχιά!

Η νεαρή την εντόπισε στο πρεβάζι του διαμερίσματός της και φυσικά την έπιασε πανικός. Τρομοκρατημένη κάλεσε αμέσως την Πυροσβεστική η οποία έσπευσε στο σημείο και οι πυροσβέστες κατάφεραν να την πιάσουν άμεσα.

Μάλιστα οι πληροφορίες του onlarissa.gr, αναφέρουν ότι το φίδι ήταν επιθετικό, αλλά οι έμπειροι άνδρες της πυροσβεστικής με αποφασιστικές κινήσεις το εγκλώβισαν, το έπιασαν και έπειτα το απελευθέρωσαν στο φυσικό του περιβάλλον.

Το περίεργο της υπόθεσης δεν είναι ότι λίγο πριν εκπνεύσει ο Οκτώβριος κυκλοφορούν ακόμη φίδια, καθώς ο καιρός εξακολουθεί να είναι καλοκαιρινός, αλλά το γεγονός ότι ήταν οχιά και μάλιστα στο κέντρο της πόλης, ενώ κατάφερε να σκαρφαλώσει και στον 2ο όροφο.

