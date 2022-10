Σέρρες

Σέρρες: Τροχαίο με 5 τραυματίες - Επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λίγο μετά από τα μεσάνυχτα συνέβη το τροχαίο. Σε δύο νοσοκομεία μεταφέρθηκαν οι τραυματίες.

Εκτός κινδύνου νοσηλεύονται πέντε υπήκοοι Βόρειας Μακεδονίας, που τραυματίστηκαν σε τροχαίο ατύχημα, το οποίο σημειώθηκε στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα, στον οδικό άξονα της Εγνατίας Οδού, στον κόμβο της Αμφίπολης Σερρών.

Το όχημα, στο οποίο επέβαιναν οι τραυματίες, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη εκτός οδοστρώματος.

Μάλιστα, για τον απεγκλωβισμό του οδηγού χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής.

Όλοι οι επιβαίνοντες - κατά πληροφορίες φέρουν ελαφρά τραύματα - διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στα νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Σερρών.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας.

Με τη χρήση διασωστικής σειράς, πραγματοποιήθηκε απεγκλωβισμός τραυματισμένου άνδρα από ΙΧΕ όχημα και παραδόθηκε στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου στην Αμφίπολη Σερρών. Επιχείρησαν 3 #πυροσβέστες με 1 όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 24, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Πέθανε ο μαιευτήρας που υπέστη έμφραγμα στην διάρκεια τοκετού

Τζουμέρκα: Διασωληνωμένος άνδρας που τραυματίστηκε από κλαδί δέντρου

Πάτρα - ΕΚΑΒ: Ο “τραυματίας” ήταν… ματιασμένος!