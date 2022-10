Χανιά

Χανιά: Σοκαριστικό τροχαίο με ντελιβερά (εικόνες)

Ο διανομέας παραβίασε το stop και συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα. Δείτε το βίντεο που κατέγραψε το τροχαίο.

Τυχερός μέσα στην ατυχία του ήταν ένας διανομέας το βράδυ του Σαββάτου στα Χανιά ο οποίος πήγαινε να παραδώσει μια παραγγελία και τράκαρε.

Το απίστευτο τροχαίο ατύχημα κατέγραψε μια κάμερα που βρισκόταν κοντά στο σημείο του ατυχήματος.

To τροχαίο συνέβη στη συμβολή των οδών Μπουνιαλή και Σφακίων, σε γνωστό πολύ επικίνδυνο σημείο (διασταύρωση) όπου πολλοί οδηγοί παραβλέπουν το STOP που είναι τοποθετημένο στην Μπουνιαλή.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο ο διανομέας παραβίασε το στοπ που βρισκόταν στη διασταύρωση και συγκρούστηκε με φόρα με διερχόμενο όχημα.

Το ευτυχές είναι ότι κάνεις δεν τραυματίστηκε και υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές.

Πηγή: flashnews.gr

