Φονικό τροχαίο στην Ημαθία: Ο οδηγός είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός του οχήματος διαπληκτίστηκε με τη γυναίκα του σε γλέντι πριν πάρει το αυτοκίνητο του και προκαλέσει την τραγωδία.

Νέα στοιχεία για το τροχαίο στην Ημαθία με τη φονική παράσυρση της 15χρονης και τον σοβαρό τραυματισμό της μητέρας και της αδερφής της, έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Το τροχαίο με εγκατάλειψη στον οικισμό της Παλαιόχωρας στην Ημαθία σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής. Ο 28χρονος οδηγός παρέσυρε μια μάνα με τα δύο της παιδιά παράτησε το αυτοκίνητο στο σημείο και εξαφανίστηκε πεζός. Η 15χρονη σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ η μητέρα και η αδερφή της, μεταφέρθηκαν τραυματισμένες σε νοσοκομεία, όπου και νοσηλεύονται σε Βέροια και Θεσσαλονίκη,

Λίγα 24ωρα μετά, ο ασυνείδητος οδηγός έχει ταυτοποιηθεί, με μια σειρά από μαρτυρίες να δείχνουν όλα όσα προηγήθηκαν πριν το δυστύχημα. Ο νεαρός βρισκόταν σε γλέντι και είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, αναφέρουν συγγενείς της 15χρονης και κάτοικοι της περιοχής. Για την ώρα διαφεύγει και οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πληροφορίες του MEGA αναφέρουν πως, πριν από αυτό το δυστύχημα είχε διαπληκτιστεί με την γυναίκα του, και μετά μπήκε στο αμάξι με αποτέλεσμα να γίνει αυτό το δυστύχημα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, πρόκειται για 28χρονο κάτοικο της περιοχής, ο εντοπισμός του οποίου δεν κατέστη δυνατός στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα διαβιβαστεί στον εισαγγελέα. Για την ώρα κρύβεται και προσπαθεί να οργανώσει όπως φαίνεται τις επόμενες κινήσεις του. Η 11χρονη αδερφή της 15χρονης νοσηλεύεται στην ορθοπεδική κλινική του «Ιπποκρατείου» νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης με κατάγματα στα κάτω άκρα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της χαρακτηρίζεται σταθερή.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Βέροιας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η 37χρονη μητέρα των δύο κοριτσιών η οποία το βράδυ του Σαββάτου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση με την κατάσταση της υγείας της να παρουσιάζει επιπλοκές. Το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου, η 15χρονη οδηγήθηκε στην τελευταία της κατοικία. Ο πατέρας της, ήταν τραγική φιγούρα στην κηδεία του παιδιού.

Στο newsit.gr μίλησε η ξαδέρφη της αδικοχαμένης 15χρονης: “Η ξαδελφούλα μου πήγαινε μαζί με τη μητέρα της και την μικρή της αδελφή σε ένα μαγαζί για να πάρουν κάτι που ήθελαν και αυτός με το αυτοκίνητο του έτρεχε τόσο πολύ που δεν μπόρεσε να σταματήσει και τις παρέσυρε. Λένε ότι ο οδηγός είχε πιει πολύ και έτρεχε με το αυτοκίνητο του. Τις παρέσυρε και εξαφανίστηκε. Τώρα κρύβεται κάπου για να μην τον πιάσουν. Αλλά θα τον βρουν. Όλοι γνωρίζουμε ποιος είναι. Μάλιστα έχει μια μακρινή συγγένεια και με το κοριτσάκι και την οικογένεια του.

Πραγματικά όλοι θέλουμε να βρεθεί και να πληρώσει για αυτή την καταστροφή που προκάλεσε μέσα σε λίγα μόνο λεπτά. Το κορίτσι μας το χάσαμε, αλλά και η μητέρα του είναι σοβαρά και φοβόμαστε μην πεθάνει και αυτή, αλλά και η μικρή αδελφή της έχει πολλά τραύματα. Θα τον βρει σίγουρα η αστυνομία και θα τιμωρηθεί για όλο αυτό το κακό, όσο και να κρύβεται».

Να σημειωθεί ότι το όχημα που παρέσυρε τη μητέρα με τα δύο κορίτσια εξετράπη και ακινητοποιήθηκε εκτός οδοστρώματος σε παρακείμενο αγρόκτημα, όπου ο οδηγός του εγκατέλειψε τον τόπο του δυστυχήματος και αναζητείται από τις αρχές. Τόσο τα θύματα όσο και ο δράστης είναι Ρομά.

