Βόλος: Μετωπική αυτοκινήτου με αγριογούρουνα!

Απίστευτη περιπέτεια για νεαρό ζευγάρι που γλίτωσαν τα χειρότερα από θαύμα.

Τετ α τετ με δύο μεγαλόσωμα αγριογούρουνα τα οποία επιχείρησαν να διασχίσουν τον δρόμο, στο ύψος του Σωρού, στην εθνική οδό Βόλου - Νέας Αγχιάλου, ήρθε αργά το βράδυ του Σαββάτου ένα νεαρό ζευγάρι Βολιωτών και «λαχτάρησε». Το ένα πρόλαβε και πέρασε, όμως, το δεύτερο έπεσε κυριολεκτικά πάνω τους. Ευτυχώς ο 26χρονος οδηγός αντέδρασε ψύχραιμα και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες το ζευγάρι επέστρεφε από τη Νέα Αγχίαλο στον Βόλο. Το αυτοκίνητο δεν είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα. Η «μετωπική» με το αγριογούρουνο, 200 μέτρα μετά το πρώην κέντρο διασκέδασης «ΜΙΡΤΑΛΙ» ήταν σφοδρή.

Ευτυχώς ο 26χρονος οδηγός και η 23χρονη συνοδηγός δεν τραυματίστηκαν. Είχαν κυριολεκτικά Άγιο. Βγήκαν από το αυτοκίνητο σώοι και αβλαβείς. Το αγριογούρουνο κείτονταν ξαπλωμένο στον δρόμο νεκρό. Το αυτοκίνητό τους, έχει υποστεί σοβαρές υλικές ζημιές.

Σε κατάσταση σοκ, έντρομο το ζευγάρι «πάγωσε». Τα δύο νεαρά παιδιά δεν πίστευαν αυτό που τούς συνέβη. Μακάριζαν την τύχη τους διότι δεν έπαθαν το παραμικρό και την ίδια στιγμή αναρωτιόνταν τί θα μπορούσε να είχε συμβεί, αν το αυτοκίνητο έτρεχε με μεγαλύτερη ταχύτητα, σε έναν δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, όπως αυτός που σημειώθηκε το συμβάν.

Οδηγός που επέστρεφε από Αθήνα για Βόλο μόλις αντιλήφθηκε τι έχει συμβεί, σταμάτησε και προσέτρεξε για βοήθεια. Δεν πίστευε και ο ίδιος σε αυτό που έβλεπε. Εκτιμάται ότι το ζώο αποπροσανατολίστηκε και βγήκε στον δρόμο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ευρύτερα στη Μαγνησία, αγριογούρουνα «σουλατσάρουν» ακόμη και μέσα σε αστική περιοχή αναζητώντας τροφή, ενώ σχεδόν ρουτίνα αποτελούν πλέον τα τροχαία με τα μεγαλόσωμα ζώα.

Η εφιαλτική έκρηξη του πληθυσμού τους έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζονται ως «απρόσκλητοι» μουσαφίρηδες παντού.

Ο πολλαπλασιασμός τους είναι ένα φαινόμενο που λαμβάνει χώρα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, φαινόμενο που σύμφωνα με τους ειδικούς οφείλεται «στην άναρχη εκμετάλλευση των ημιάγριων χοίρων, οι οποίοι εξημερώθηκαν».

