Μεσολόγγι: Πυκνή ομίχλη σκέπασε την πόλη (εικόνες)

Δείτε τις εντυπωσιακές φωτογραφίες και το βίντεο από drone.

Ένα «απόκοσμο» τοπίο δημιούργησε η πυκνή ομίχλη που ξεκίνησε τα ξημερώματα την πόλη του Μεσολογγίου.

Το σπάνιο αυτό φαινόμενο οφείλεται στη μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας του αέρα και της επιφάνειας της θάλασσας.

Πολύ θερμός και υγρός αέρας ήρθε σε επαφή με την παγωμένη θάλασσα κοντά στην ακτή, η θερμοκρασία του έπεσε απότομα με αποτέλεσμα να υγροποιηθούν οι υδρατμοί και να σχηματίζουν ομίχλη δημιουργώντας αυτό το μοναδικό θέαμα που σκεπάζει την πόλη.

Πηγή: onairnews.gr

