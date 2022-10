Κυκλάδες

Σαντορίνη: Σύλληψη αλλοδαπών και των διακινητών τους (βίντεο)

Κλιμάκιο της Λιμενικής Αρχής, κατόπιν διακριτικής επιτήρησης στην περιοχή «Έξω Γυαλός» Καρτεράδου, εντόπισε ύποπτο ιστιοφόρο σκάφος να κινείται πλησίον της ακτής.

Απογευματινές ώρες χθες Κυριακή, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών του Γραφείου Ασφαλείας της Λιμενικής Αρχής Θήρας και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας & Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση, για τη σύλληψη ατόμων που διακινούν μετανάστες από τα τουρκικά παράλια στην Σαντορίνη.

Κλιμάκιο της οικείας Λιμενικής Αρχής, κατόπιν διακριτικής επιτήρησης στην περιοχή «ΈΞΩ ΓΥΑΛΟΣ» Καρτεράδου ν. Θήρας, εντόπισε ύποπτο ιστιοφόρο σκάφος να κινείται πλησίον της εν λόγω ακτής.

Άμεσα για το σημείο απέπλευσε περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ διαπιστώθηκε ότι ικανός αριθμός αλλοδαπών μεταφερόταν με τη χρήση βοηθητικής λέμβου στην ακτή. Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που ακολούθησε, συνελήφθησαν ένας 25χρονος αλλοδαπός διακινητής του οποίου ο ρόλος ήταν η παραλαβή των Π.Ε.Π. και η περεταίρω διακίνηση τους στην ενδοχώρα. Ανωτέρω δέκα (10) Π.Ε.Π. συνελήφθησαν καθώς στερούνταν νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Παράλληλα, σε άλλη επιχείρηση στην περιοχή του αερολιμένα ν. Θήρας, συνελήφθη 24χρονος αλλοδαπός συνεργός του 25χρονου διακινητή, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει με εκμισθωμένο Ι.Χ.Ε. όχημα, το οποίο θα χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά των αλλοδαπών στη ν. Θήρα.

Στη συνέχεια, το Ι/Φ σκάφος μεταφοράς των αλλοδαπών, έσβησε τους φανούς ναυσιπλοΐας και άρχισε να απομακρύνεται από τις ακτές, εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε όμως από το περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ-ΕΛ.ΑΚΤ., το πλήρωμα του οποίου με την συνδρομή Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) του Λιμεναρχείου Θήρας, προέβη στη σύλληψη δύο (02) ακόμη αλλοδαπών, ηλικίας 28 και 44 ετών, φερόμενων ως διακινητών - χειριστών του Ι/Φ, ενώ σε έλεγχο που διενεργήθηκε επί του σκάφους εντοπίστηκαν δώδεκα ακόμη αλλοδαποί στερούμενοι νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Θήρας σε συνεργασία με την Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων, η οποία αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που προκύπτουν και διερευνά την ενδεχόμενη επέκταση της δράσης των συλληφθέντων διακινητών και σε άλλες υποθέσεις, με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.

