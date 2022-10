Κυκλάδες

Φωτιά στη Νάξο (εικόνες)

Πώς ξέσπασε η φωτιά και πόσοι πυροσβέστες επιχειρούν.

Πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 14:00 το μεσημέρι της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δανακός Νάξου.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος κι ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

πηγή: naxostimes.gr

