Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Βίαζε τη 14χρονη φίλη του γιου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανήλικη ήταν συναθλήτρια στο τέννις με το γιο του 44χρονου. Συγκλονίζουν όσα περιγράφει η ίδια.

Θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον πατέρα συναθλητή της έπεσε μία 14χρονη αθλήτρια τένις. Ο 44χρονος ασελγούσε σε βάρος της επί έναν ολόκληρο χρόνο απειλώντας την με δημοσιοποίηση γυμνών φωτογραφιών.

Η κοπέλα, 23 ετών πλέον σήμερα, περιγράφει τις ανατριχιαστικές στιγμές που βίωσε, όταν ήταν μόλις 14 ετών. Εννέα χρόνια μετά ανοίγει την καρδιά της για τον εφιάλτη που έζησε και δίνει τις δικές της συμβουλές σε όσες γυναίκες ζουν κάτι παρόμοιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ,, το θύμα ήταν μόλις 14 ετών όταν βιάστηκε από 44χρονο πατέρα συναθλητή της στο τένις.

Ο κατηγορούμενος έχει κριθεί ένοχος για ασελγείς πράξεις, ολοκληρωμένη σεξουαλική επαφή και σεξουαλική πορνογραφία. Οδηγήθηκε στη φυλακή και καταδικάστηκε σε 7ετή κάθειρξη από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης, όμως οι πληγές του κοριτσιού από τη φρίκη και τον ψυχολογικό εκβιασμό που βίωσε, παραμένουν ανοιχτές.

«Με πήγε στο σπίτι όπου ήταν η πρώτη φορά που ήρθα σε επαφή, με πήγε στο δωμάτιο και μου είπε χαλάρωσε, μου κατέβασε το παντελόνι και εγώ άρχισα να τρέμω. Δεν ήξερα τι να κάνω», τα λόγια της νεαρής – σήμερα – γυναίκας συγκλονίζουν.

Σχεδόν εννέα χρόνια πέρασαν από τότε και ακόμη δεν μπορεί να ξεχάσει τα όσα δραματικά βίωσε. Σεπτέμβριο του 2013 γράφτηκε σε όμιλο τένις. Δεν φανταζόταν ποτέ ότι το όνειρό της θα γινόταν και ο εφιάλτης της.

«Ουσιαστικά παίζαμε τένις με τον γιο του (εκείνος 12) υπήρχε από την πλευρά του ένα ενδιαφέρον να με βοηθήσει να με πηγαίνει σπίτι. Μου είχε βγάλει ασφάλεια γιατί μιλούσε και με τους γονείς μου, τους είχε πει ότι θα πάω εγώ την κόρη σας στο σπίτι, μην αγχώνεστε. Είχε δώσει δείγμα εμπιστοσύνης», αποκαλύπτει η γυναίκα.

Ο τότε 44χρονος πρότεινε στους γονείς του κοριτσιού να την πηγαινοφέρνει εκείνος από την προπόνηση στο σπίτι καθώς έμενε κοντά με τον 12χρονο γιο του που ήταν συναθλητές. Κέρδισε την εμπιστοσύνη όλων. Ένα βράδυ όμως, δε γύρισε αμέσως την 14χρονη σπίτι της, λέγοντάς της πως θα την πάει μία μικρή βόλτα.

«Ξαφνικά έβαλε το χέρι του μέσα από τη μπλούζα μου»

«Με είχε πάει στο Σέιχ Σου σε ένα σκοτεινό μέρος χωρίς να μου πει πού θα πάμε ενώ πήγε πρώτα τον γιο του σπίτι. Ξεκίνησε να μου μιλάει για τον έρωτα, για το πώς πρέπει να αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα στο σεξ, εγώ δεν γνώριζα και δεν ήξερα πώς να αντιδράσω και ξαφνικά έβαλε το χέρι του μέσα από την μπλούζα μου και μου χάιδευε το στήθος».

«Παγωμένη», η ανήλικη κοπέλα, ανήμπορη να αντιδράσει, του ζήτησε αμέσως να την πάει σπίτι της. Εκείνο το βράδυ ήταν η αρχή του μαρτυρίου που θα ακολουθούσε για σχεδόν έναν χρόνο.

«Αισθάνθηκα ότι για κάποιο λόγο έφταιγα. Μου έδινε φιλοδωρήματα, μου έδινε κάποια χρήματα τα οποία ήταν μικροποσά, με κερνούσε φαγητό. Στα 14 μου δεν ξέρω να πω πώς το βίωνα γιατί ήταν σαν μα μου έκανε πλύση εγκεφάλου», αποκαλύπτει ακόμη.

Την απειλούσε με γυμνές φωτογραφίες

Οι συναντήσεις γίνονταν με τον καιρό πιο συχνές. Ο 44χρονος είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη τόσο της οικογένειάς της όσο και του μικρού κοριτσιού που φοβόταν να μιλήσει για όσα είχε υποστεί. Η 14χρονη είχε έρθει σε σεξουαλική επαφή μαζί του υπό την απειλή πως θα διαρρεύσει γυμνές φωτογραφίες που την είχε βγάλει ο ίδιος από το κινητό του. «Έβγαζε φωτογραφίες του παιδιού γυμνές και το εξεβίαζε ότι αν μιλήσει αυτές οι φωτογραφίες θα βγουν στο διαδίκτυο», λέει ο δικηγόρος του θύματος.

Πώς αποκαλύφθηκε η αλήθεια

Μία μέρα η μητέρα του κοριτσιού βρήκε το δεύτερο κινητό που είχε κρύψει η 14χρονη. Ήταν μία συσκευή που της είχε αγοράσει ο 44χρονος και μαζί υπήρχε η απόδειξη αγοράς με το όνομά του. Τότε η μικρή βρήκε τη δύναμη να μιλήσει για το μαρτύριο που ζούσε ήδη ένα χρόνο.

«Παραδέχτηκα από την πρώτη μέρα ότι είχα ερωτική σχέση μαζί της. Δεν ήξερα την ηλικία της και μόλις έμαθα πως ήταν 14 ετών τα έχασα. Δεν ξέρω αν εκείνη ήταν ερωτευμένη μαζί μου. Εγώ όμως, ήμουν σίγουρα», τα όσα αδιανόητα είχε υποστηρίξει, από τη μεριά του, ο κατηγορούμενος.

Ο 44χρονος χειραγωγούσε την ανήλικη με κάθε τρόπο. «Ξέρω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εκεί που είναι και μακάρι να μην βγει ποτέ και πλέον αντιλαμβάνομαι το πόσο με έπνιξε αυτό το κομμάτι. Να μη διστάζουν να μιλάνε πάντα, να μη φοβούνται», η συμβουλή της κοπέλας που έζησε την απόλυτη κόλαση στα χέρια του 44χρονου.

πηγή: Mega

Ειδήσεις σήμερα:

Βρετανία: Παρουσιάστρια του BBC πανηγύριζε on air την απόσυρση του Μπόρις Τζόνσον (βίντεο)

“Το Πρωινό” - Καυστικό υγρό: Η 38χρονη για την επίθεση, τις απειλές και τα όπλα (βίντεο)

Πέθανε ο μαιευτήρας που υπέστη έμφραγμα στην διάρκεια τοκετού