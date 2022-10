Τρίκαλα

Τρίκαλα: Νεκρός εντοπίστηκε στις όχθες του Ασπροποτάμου

O άτυχος άντρας είχε φύγει από το σπίτι του νωρίς το πρωί της Δευτέρας και μέχρι το μεσημέρι δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Νεκρός βρέθηκε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα σήμερα, Δευτέρα ένας 69χρονος άντρας στο ύψος της γέφυρας Παπαχρήστου, κάτω από το Γαρδίκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άντρας είχε φύγει από το σπίτι του νωρίς το πρωί της Δευτέρας και καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής μέχρι τις 3-4 μ.μ. άρχισε η αναζήτησή του.

Τελικά, εντοπίστηκε στις όχθες του Ασπροποτάμου νεκρός και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Τρικάλων για τη βεβαίωση των αιτιών του θανάτου του.

