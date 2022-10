Φθιώτιδα

Τροχαίο - Φθιώτιδα: νεκρός οδηγός σε πτώση αυτοκινήτου από γέφυρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πατέρας του, είχε χάσει την ζωή του σε φοβερό δυστύχημα εν ώρα καθήκοντος. Ο πυροσβέστης αδελφός του θύματος, ήταν σε υπηρεσία και ενημερώθηκε απο τους πρώτους για τον χαμό του οδηγού

Με μια τραγική είδηση ξημέρωσε η Τρίτη 25 Οκτωβρίου για την τοπική κοινωνία του Δήμου Μακρακώμης.

Γύρω στις 7 το πρωί, στο 37ο χλμ της εθνικής οδού Λαμίας - Καρπενησίου, λίγο μετά τη διασταύρωση Παλαιοβράχας και πριν τη Βίτωλη, ένα 4Χ4 αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος, εξετράπη της πορείας του και αφού προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες του γεφυριού που υπάρχει στο σημείο, βρέθηκε στο κενό πέφτοντας από μεγάλο ύψος.

Δυστυχώς η πτώση απέβη μοιραία για τον νέο άνδρα, που απεγκλωβίστηκε νεκρός από πυροσβέστες της 7ης ΕΜΑΚ και της ΠΥ Μακρακώμης, που έφτασαν γρήγορα στο σημείο.

Ο 38χρονος φέρεται να γύριζε σπίτι του στον Άγιο Γεώργιο και κάτω από συνθήκες που διερευνά το ΑΤ Σπερχειάδας, βρέθηκε εκτός δρόμου.

Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του LamiaReport, πρόκειται για ένα από τα πέντε παιδιά του Εποχικού Πυροσβέστη Σύρου Δημόπουλου, που έχασε τη ζωή του σε ηλικία 45 ετών στις 28 Ιουνίου του 2001, κατά τη διάρκεια πλήρωσης δεξαμενής καυσίμων πυροσβεστικού οχήματος στην Π.Υ. Μακρακώμης, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο αδελφός του δουλεύει κι εκείνος στην Π.Υ. Μακρακώμης και ήταν από τους πρώτους που πληροφορήθηκε το τραγικό συμβάν.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργεί το ΑΤ Σπερχειάδας.

Λεσίνι: απανθρακώθηκε οδηγός μέσα σε αυτοκίνητο

Περίπου δύο ώρες νωρίτερα, τραγικό θάνατο βρήκε οδηγός αυτοκινήτου, στην Επαρχιακή Οδό Αστακού - Λεσινίου Αιτωλοακαρνανίας.

Γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα και κάτω από άγνωστες συνθήκες, το όχημά ξέφυγε της πορείας του, εξετράπη και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Παρά τις προσπάθειές, το άτομο που βρισκόταν στην θέση του οδηγού, δεν κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο ΙΧ, με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.