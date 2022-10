Ρεθύμνου

Κρήτη: Βίαζε την εγγονή του από 4 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το κορίτσι έκανε απόπειρα αυτοκτονίας.

Μορφή χιονοστιβάδας λαμβάνουν οι υποθέσεις ασέλγειας και βιασμού ανηλίκων και μάλιστα τα περιστατικά, εκτός του ότι πληθαίνουν είναι και εξόχως άγρια στη μορφή τους!

Στο Ρέθυμνο βγήκε στο φως μια τραγική υπόθεση βιασμού ανήλικης από τον ίδιο της τον παππού και μάλιστα στην ηλικία των 4 ετών!

Πρόκειται για έναν 68χρονο άνδρα από την Ινδία που διαπιστώθηκε, μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα της αστυνομίας ότι βίαζε και ασελγούσε στην ανήλικη εγγονή του που είναι πλέον 14 ετών από την ηλικία των 5 ετών, ενώ τη θώπευε από ηλικία 4 ετών!

Το συγκλονιστικό της υπόθεσης είναι, που οδήγησε μάλιστα και στην αποκάλυψη της υπόθεσης ότι η ανήλικη, επειδή είχε υποστεί όλο αυτό το μαρτύριο από τον παππού της, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει τον περασμένο Σεπτέμβριο (του 2022) κόβοντας τις φλέβες του με ξυραφάκια. Το επίσης συγκλονιστικό είναι ότι οι Ινδοί γονείς του παιδιού που ζουν και εργάζονται στην Κρήτη και στο Ρέθυμνο δεν γνώριζαν τίποτα για την ασύλληπτα, ανήθικη δράση του παππού.

Η 14χρονη πλέον, εκμυστηρεύθηκε σε νοσηλεύτρια του νοσοκομείου Ρεθύμνου τον λόγο για τον οποίο οδηγήθηκε στην απόπειρα αυτοκτονίας και από κει ξετυλίχθηκε το κουβάρι της τραγικής ιστορίας που επίσης σοκάρει.

Προχτές (Κυριακή 23/10) εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από την αστυνομία και την Τρίτη (25/10) το πρωί ο 68χρονος βιαστής και ασελγός της ίδιας του της εγγονής συνελήφθη και οδηγείται στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρεθύμνου.

Στην επίσημη ενημέρωσή της η αστυνομία αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, βραδινές ώρες χθες (24.10.2022) στο Ηράκλειο αλλοδαπός σε βάρος του οποίου εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης από κ Ανακριτή Ρεθύμνου για βιασμό ,απόπειρα βιασμού και κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια πράξεις οι οποίες έλαβαν χώρα σε βάρος ανήλικης αλλοδαπής από τα έτη 2013 ή 2014 έως το 2020.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μυλοποτάμου. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στο κ Εισαγγελέα Πλημ/κων Ρεθύμνου.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα: Επιτέθηκε στον διευθυντή του Δημοτικού γιατί δεν έκανε σημαιοφόρο την κόρη του

“The 2Night Show” – Κάτια Δανδουλάκη: Νομίζω ότι ο Χρήστος Πολίτης έχει θέμα κατάθλιψης

Κούγιας: Η Ρούλα Πισπιρίγκου μπορεί να μην προφυλακιστεί για Μαλένα και Ίριδα