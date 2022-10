Ηράκλειο

Ενδοοικογενειακή βία : Μηνύσεις μεταξύ πατέρα - γιαγιάς και γιου – μάνας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στα άκρα έφτασαν τα μέλη μιας οικογένειας, με δύο από τα μέλη της να καταλήγουν με χειροπέδες.

‘Εδωσαν και πήραν οι μηνύσεις μεταξύ μελών της ίδιας οικογένειας μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια χωρισμένη οικογένεια, με τον 49χρονο πατέρα να ζει με την 77χρονη μητέρα του (γιαγιά της οικογένειας) και τον 18χρονο γιο να ζει με τη δική του 49χρονη μητέρα (και πρώην σύζυγο).

Όλα έγιναν όταν ο γιος πήγε στο σπίτι της γιαγιάς του όπου μένει και ο πατέρας του και τσακώθηκε άγρια με τον πατέρα του κατηγορώντας ο ένας τον άλλο για διάφορα περιστατικά.

Αποτέλεσμα του έντονου επεισοδίου ήταν να προχωρήσει ο 49χρονος πατέρας και η 77χρονη γιαγιά σε μήνυση για φθορές κατά του 18χρονου γιου και εγγονού αντίστοιχα, ενώ με τη σειρά τους και ο 18χρονος και η μητέρα του, υπέβαλαν επίσης μήνυση σε βάρος του 49χρονου για εξύβριση και σωματικές βλάβες.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη πατέρα και γιου.

Πηγή: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Εκτός Υπηρεσίας”: Ξεκαρδιστικό το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Κολωνός: Στη ΓΑΔΑ ακόμα ένας εμπλεκόμενος

WhatsApp: “Έπεσε” η εφαρμογή