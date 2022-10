Δολοφονία στην Χαλκιδική: Σκότωσαν 53χρονο με τσεκούρι

Χαλκιδική

Επεισόδιο μεταξύ οικογενειών κατέληξε σε τραγωδία. Το φονικό έγινε μπροστά στα παιδιά του θύματος.

Άγριο έγκλημα σημειώθηκε το βράδυ της 20ής Οκτωβρίου στην περιοχή της Κασσάνδρας, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, όταν άνδρας 53 ετών δολοφονήθηκε από χτύπημα με τσεκούρι.

Όλα ξεκίνησαν όταν δύο αδέρφια μετέβησαν στο σπίτι του θύματος και διαπληκτίστηκαν με εκείνον και με τα παιδιά του.

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος, τραυμάτισε με μαχαίρι τον 24χρονο γιο και έσπρωξε την 18χρονη κόρη του 59χρονου. Εκείνη τη στιγμή, ο 47χρονος χτύπησε τον πατέρα με το πίσω μέρος τσεκουριού στο στήθος και στον θώρακα και παρά το γεγονός πως μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας, κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος φέρεται να γνώριζε τη 18χρονη κόρη του θύματος.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν το μεσημέρι της επομένης δύο αδέρφια, ένας 27χρονος και ένας 47χρονος, υπήκοοι Αλβανίας, ενώ μετά τη χθεσινή τους απολογία στον ανακριτή κρίθηκαν προφυλακιστέοι και μεταφέρθηκαν στις φυλακές Νιγρίτας.

