Δράμα: Θρίλερ με νεκρό αστυνομικό μέσα στο αυτοκίνητό του

Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία. Ποιος εντόπισε τον άτυχο αστυνομικό. Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ.

Ένας 35χρονος αστυνομικός βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του στη Δράμα το μεσημέρι της Τρίτης και φέρεται να εξετάζεται το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα GRTimes, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 12:00, με το ίδιο Μέσο να αναφέρει πως ο αστυνομικός έβαλε τέλος στη ζωή του με όπλο για αδιευκρίνιστους – μέχρι στιγμής – λόγους.

