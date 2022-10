Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν... ασθενοφόρο και όχημα της Τροχαίας

Σε έξελιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών που έκλεψαν ασθενοφόρο και αυτοκίνητο της Τροχαίοας, σε δύο διαφορετικά περισταιτκά, στην Θεσσαλονίκη.



Δύο απίστευτα περιστατικά κλοπής σημειώθηκαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 11.00 η αστυνομία δέχθηκε κλήση για κλοπή ασθενοφόρου από το Κέντρο Υγείας Διαβατών -το οποίο φέρεται να ήταν παροπλισμένο- και με το οποίο στη συνέχεια οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται.

Αυτό όμως δεν ήταν και το μοναδικό περιστατικό, καθώς στην περιοχή της Καλαμαριάς, άγνωστοι έκλεψαν επίσης και ένα συμβατικό όχημα της Τροχαίας.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει κυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών σε πρώτη φάση και των οχημάτων στη συνέχεια, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν σε άλλες παράνομες δραστηριότητες.

