Θεσσαλονίκη: επεισοδιακή κλοπή σε αστικό λεωφορείο (βίντεο)

Πως κατάφερε να διαφύγει ο δράστης, παρά την προσπάθεια του οδηγού να τον εγκλωβίσει μέσα στο λεωφορείο

Με τα κλοπιμαία στο χέρι κατάφερε τελικά να διαφύγει ο κλέφτης που μπήκε σε αστικό λεωφορείο της Θεσσαλονίκης, παρά τις προσπάθειες του οδηγού να τον εμποδίσει να διαφύγει.

Η επεισοδιακή κλοπή σημειώθηκε λίγο μετά τις 7 το βράδυ της Τρίτης, στο αστικό λεωφορείο «1Χ», που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ-Αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο άνδρας ανέβηκε στο λεωφορείο και αφαίρεσε αλυσίδα από επιβάτιδα.

Ο οδηγός του λεωφορείου έκλεισε τις πόρτες για να αποτρέψει την φυγή του.

Όμως, ο δράστης χρησιμοποίησε το σφυρί που υπάρχει στα αστικά για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, με αυτό έσπασε το παράθυρο του λεωφορείου και κατάφερε να διαφύγει.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό του.

