Επίθεση με καυστικό υγρό: Στον εισαγγελέα η 38χρονη - Τι υποστηρίζει (βίντεο)

Με διαδικασίες εξπρές στον εισαγγελέα η 38χρονη που κατηγορείται ότι έριξε καυστικό υγρό στον εν διαστάσει σύζυγό της. Σε σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 36χρονος.

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε λίγο πριν ης 7 το πρωί της Τετάρτης η 38χρονη που κατηγορείται για την επίθεση με καυστικό υγρό σε βάρος του εν διαστάσει συζύγου της, η οποία παρουσιάστηκε χθες στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, συνοδευόμενη από τον δικηγόρο της Απόστολο Λύτρα. Η 38χρονη πήρε προθεσμία για να απολογηθεί το Σάββατο.

Σε δηλώσεις του ο ένας εκ των δυο συνηγόρων της 38χρονης, ο Μανώλης Δρακωνάκης ανέφερε ότι «είχαμε μια ομαλή μετάβαση στο αστυνομικό τμήμα. Η διαδικασία έγινε με όλα τα νόμιμα μέσα και όπως έπρεπε. Από εκεί και πέρα αναμένουμε σήμερα να πάρουμε σήμερα μια προθεσμία. Είχαμε μια επικοινωνία με τη φερόμενη ως δράστιδα. Είναι ακόμα σε κατάσταση σοκ. Δεν είναι απλό αυτό που έχει περάσει».





Σε βάρος της έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

«Το μόνο που μου έχει μεταφέρει είναι ότι έχουν ακουστεί αρκετά πράγματα τα οποία δεν στέκουν με την πραγματικότητα. Το συγκεκριμένο υγρό, από αυτά που μας είπε, είναι ελάχιστης ποσότητας και είναι καθαριστικό. Ουσιαστικά καμία σχέση με βιτριόλι που έχει ακουστεί» ανέφερε χθες ο Απόστολος Λύτρας, ο οποίος στις δηλώσεις του πρόσθεσε ότι πρόκειται για «μία κακοποιημένη γυναίκα, από τα λεγόμενά της. Έχει δεχθεί αρκετές φορές ξυλοδαρμούς από τον σύζυγό της και μάλιστα την ημέρα που υπήρχε το ραντεβού στο ξενοδοχείο, δεν θέλω ακόμα να το πω θα το αναφέρει η ίδια, έγινε κάτι πάρα πολύ σοβαρό».

«Απειλούμουν από την οικογένειά του, γιατί δεν με ενέκριναν εξαιτίας των γάμων που έχω τελέσει και των παιδιών. Με απειλούσαν, με ξυλοφόρτωναν. Ήταν ένα δράμα. Το άντεχα για το χατίρι του άντρα μου, επειδή τον αγαπούσα», είχε πει σε δηλώσεις της προτού παραδοθεί η 38χρονη.

Η πλευρά του 36χρονου αναφέρει ότι η γυναίκα που τον εκδικήθηκε για λόγους ερωτικής αντιζηλίας, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι είχε σχέσεις με άλλες γυναίκες.

