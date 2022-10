Κορινθία

Φωτιά σε δάσος στο Μεγαλοβούνι

Στην "μάχη" της κατάσβεσης επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μεγαλοβούνι, στην Κορινθία.

Στην περιοχή επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και έξι οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο και δεν απειλεί μέχρι τώρα κατοικημένη περιοχή.

