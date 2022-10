Εύβοια

Αιδηψός - Κακοποίηση γάτας: Παρέμβαση Ντογιάκου για την αθώωση του δράστη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο εισαγγελέας του Άρειου θα μελετήσει την απόφαση του δικαστηρίου της Χαλκίδας.



Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ισίδωρος Ντογιάκος παρενέβη στην υπόθεση αθώωσης του 30χρονου από το δικαστήριο της Χαλκίδας ο οποίος είχε κατηγορηθεί για την κακοποίηση μιας γάτας σε ταβέρνα στην Αιδηψό.

Τον περασμένο Μάιο, ο νεαρός είχε δελεάσει ανυποψίαστη γάτα με ψάρι για να τον πλησιάσει και στην συνέχεια την κλότσησε πετώντας την στη θάλασσα.

Το περιστατικό είχε προκαλέσει την προσωπική αντίδραση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, καθώς και την εισαγγελική παρέμβαση που οδήγησε σε δίωξη και δίκη του 30χρονου.

Στη συνέχεια πριν από λίγες μέρες (19 Οκτωβρίου 2022) από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Χαλκίδας αθωώθηκε ο δράστης. Κατόπιν αυτού, ο κ. Ντογιάκος ζήτησε την απόφαση του δικαστηρίου της Χαλκίδας προκειμένου να μελετήσει αν υπήρξε εσφαλμένη ερμηνεία του νόμου για την προστασία των ζώων.

Ειδήσεις σήμερα:

Καυστικό υγρό - Κούγιας: Η 38χρονη προκαλεί, αντί να ζητά γονατιστή συγγνώμη (βίντεο)

Ρόδος - Αυτοκτονία: γυναίκα έκοψε τον λαιμό της με αλυσοπρίονο!

Κολωνός: αίτηση αποφυλάκισης της μάνας της 12χρονης