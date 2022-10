Ρεθύμνου

Βιασμός ανήλικης - Κρήτη: Στη φυλακή ο παππούς της

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν το κορίτσι έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Το χρονικό της φρίκης.

Στη φυλακή οδηγείται ο 68χρονος άνδρας από το Ρέθυμνο που κατηγορείται για τον βιασμό της ανήλικης εγγονής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 68χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη Ανακριτή και Εισαγγελέα μετά την απολογία του και αναμένεται να οδηγηθεί στη φυλακή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 68χρονος παππούς κατηγορείται για βιασμό και για απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση καθώς και για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια.

Επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της η εγγονή του

Τις εφιαλτικές στιγμές που ζούσε στα χέρια του παππού της περιέγραψε στους γιατρούς αλλά και τους αστυνομικούς η 14χρονη.

Η ίδια, τον περασμένο Σεπτέμβριο επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή της κόβοντας της φλέβες της με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου.

Εκεί, νιώθοντας ασφάλεια, άνοιξε την καρδιά της σε μία νοσηλεύτρια και της περιέγραψε τα όσα βίωνε.

Η ίδια έπεσε για πρώτη φορά θύμα βιασμού από τον παππού της σε ηλικία 5 ή 6 χρονών (δεν μπορεί να θυμηθεί επακριβώς την χρονολογία).

Έκτοτε, ο παππούς της την προσέγγιζε αρκετά συχνά για να ικανοποιήσει τις άρρωστες ορέξεις του.

Μάλιστα, μία φορά – όπως η ίδια ανέφερε – πήγε να την βιάσει αλλά μπήκε ο αδερφός της στο σπίτι και «έκοψε» τον παππού.

