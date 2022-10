Αχαΐα

Πάτρα – τηλεφωνική απάτη: Η σούπερ γιαγιά έπιασε κορόιδο τον απατεώνα (εικόνες)

Το κόλπο της ευφυέστατης γυναίκας ξεγέλασε τον απατεώνα, που βρέθηκε με χειροπέδες στα χέρια.

Η κυρία Βάσω κατάλαβε από τα πρώτα δευτερόλεπτα της τηλεφωνικής επικοινωνίας πως κάτι δεν πήγαινε καλά.

Ο απατεώνας που προσπάθησε να την ξεγελάσει πως δήθεν η κόρη της είχε τροχαίο ατύχημα και έχριζε άμεσης και κοστοβόρας χειρουργικής επέμβασης, έπεσε στην παγίδα της όταν εκείνη τον ρώτησε σε ποια κόρη της αφορά το τροχαίο για το οποίο την ενημέρωνε ο απατεώνας, λέγοντας του "... για την Κατερίνα μου;".

Το όνομα που είπε η κυρία Βάσω ήταν ψεύτικο ωστόσο ο απατεώνας συμφώνησε, κάτι που επιβεβαίωσε τις υποψίες της ηλικιωμένης πως επρόκειτο για απόπειρα εξαπάτησης.

Η κυρία Βάσω μίλησε στο THEBEST και εξήγησε πώς έδρασε η ίδια όταν κατάλαβε τι συμβαίνει, και ποια ήταν η επέμβαση των ανδρών της Ασφάλειας, οι οποίοι έχοντας κρυφτεί σε διάφορα σημεία περιμετρικά αλλά και μέσα στο σπίτι της οδού Κορυδαλέως, με μια κίνηση, συνέλαβαν επ αυτοφώρω τον απατεώνα που μετέβη έξω από το σπίτι για να παραλάβει την τσάντα με τα χρήματα.

Που επίσης η ευφυέστατη ηλικιωμένη είχε φροντίσει να περιέχει... περιοδικά!

