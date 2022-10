Ηράκλειο

Κρήτη: Βιασμός μαθήτριας Γυμνασίου μέσα στις τουαλέτες σχολείου

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης – επίσης μαθητής- παραδέχτηκε την ενοχή του δηλώνοντας μεταμέλεια, ενώ την υπόθεση χειρίζεται ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Ένα εξαιρετικά δυσάρεστο περιστατικό σημειώθηκε τις τελευταίες μέρες σε δημόσιο σχολείο του Ηρακλείου στην σκιά των γεγονότων που συγκλονίζουν την Ελληνική κοινή γνώμη με τις απανωτές υποθέσεις ασέλγειας και βιασμών ανηλίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flashnews.gr, η νέα φρικιαστική αυτή υπόθεση αναφέρεται σε μαθητή λυκείου του Ηρακλείου ο οποίος φέρεται να βίασε στις τουαλέτες του σχολείου μαθήτρια μικρότερης ηλικίας από το γυμνάσιο. Πράξη την οποία σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες παραδέχτηκε και ο ίδιος δηλώνοντας μάλιστα μετανιωμένος ενώπιον των καθηγητών του σχολείου.

Το φρικιαστικό περιστατικό πήρε τεράστια διάσταση όπως αναμενόταν στην μαθητική κοινότητα αλλά και στον κύκλο των εκπαιδευτικών, με το σχολείο να ενημερώνει τις αρχές για το περιστατικό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι την υπόθεση χειρίζεται ο αρμόδιος εισαγγελέας, ο οποίος ακολουθεί τη διαδικασία που προβλέπεται.

Ο μαθητής αποβλήθηκε από το σχολείο όπως ήταν αναμενόμενο με συνοπτικές διαδικασίες, ενώ οι συμμαθητές του είναι ανάστατοι από το άκρως δυσάρεστο συμβάν.

