Μαγνησία

Βόλος: Ελεύθερος ο πατέρας μωρού που ανήλικη κατήγγειλε για βιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι όροι επιβλήθηκαν στον 22χρονο. Αρνείται τις κατηγορίες ο ίδιος. Αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης της 16χρονης.



Γλίτωσε την προφυλάκιση ένας 22χρονος Βολιώτης, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία για βιασμό ανήλικης και μετά την απολογία του στον ανακριτή αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και εγγυοδοσία.



Διασταυρωμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι χθες το μεσημέρι δεν είχαν προσκομιστεί τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, στις οποίες υποβλήθηκε το ηλικίας 16,5 χρόνων κορίτσι και αφού εκτιμήθηκε το υλικό που υπήρχε στη δικογραφία, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να αφήσουν ελεύθερο τον νεαρό με περιοριστικούς όρους.



Στην 22χρονο επιβλήθηκαν οι όροι απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνισης μια φορά τον μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, να μην προσεγγίζει – επικοινωνεί με την ανήλικη και εγγυοδοσία 1000 ευρώ.

Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, ο 22χρονος το βράδυ του Σαββάτου πήγε σε πάρκο του Βόλου, όπου συγκεντρώνεται νεολαία για να ζητήσει εξηγήσεις από έναν 26χρονο, για τον οποίο έμαθε πως τον συκοφαντούσε σε διάφορες παρέες. Οι δύο νεαροί πιάστηκαν στα χέρια, στην παρέα του 26χρονου βρισκόταν και η ανήλικη η οποία ζήτησε να ηρεμήσουν τα πνεύματα.



Σύμφωνα με τον νεαρό, μετά το επεισόδιο ο ίδιος με έναν φίλο του και η κοπέλα με έναν δικό της φίλο αποφάσισαν να φύγουν από το πάρκο και να πάνε βόλτα σε παραθαλάσσια περιοχή εκτός Βόλου, με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 22χρονος.



Σύμφωνα με την κατάθεσή του στην αστυνομία, όταν η παρέα νεαρών έφτασε στην παραλία της Κ. Γατζέας, η 16χρονη με τους άλλους δύο βγήκαν από το αυτοκίνητο για να καπνίσουν ένα «τσιγαριλίκι» και εκείνος έμεινε μόνος στο αυτοκίνητο.



Μετά από λίγη ώρα αποφάσισαν να επιστρέψουν και σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή του, οδήγησε μέχρι το πάρκο που παρέλαβε τους τρεις, στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής και στις 4 τα ξημερώματα αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι του κατηγορούμενου και τον συνέλαβαν για ξυλοδαρμό του 26χρονου άνδρα, ενώ όταν τον μετέφεραν στη Διεύθυνση Αστυνομίας Μαγνησίας τον ενημέρωσαν ότι συνελήφθη μετά από καταγγελία της ανήλικης, που τον κατηγόρησε ότι τη βίασε.



Ο νεαρός αρνείται τον βιασμό, ζήτησε να υποβληθεί σε εξετάσεις και ο ίδιος, για να αποδείξει ότι είναι αθώος.

Πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κούγιας: Η επίθεση με καυστικό υγρό έγινε ενώ κοιμόταν ο 36χρονος (βίντεο)

Άγριο έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Πατέρας ύποπτος για το θάνατο του γιου του (βίντεο)

Αιτωλοακαρνανία: Νεκρός αγνοούμενος που καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του